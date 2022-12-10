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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 грудня.

Завершилася 289 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Між Миколаєвом та Херсоном відновлюють міст, який був повністю зруйнований через бойові дії. До руйнування через нього проходив евакуаційний та гуманітарний шлях.

- Марокко надасть Україні запчастини для танків Т-72.Таке рішення королівство ухвалило за рекомендацією Сполучених Штатів. Марокко стала першою з країн Африки, яка надає військову допомогу Україні.

- США наклали санкції на Повітряно-космічні сили рф через купівлю іранських дронів.Також під обмеження потрапляють інші російські установи, які причетні до незаконної закупівлі в Ірану безпілотних технологій та подальшого їх застосування по містах України.

- Пентагон оголосив деталі нового пакету допомоги. Туди увійшли:

▪️додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

▪️80 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

▪️обладнання для протидії БПЛА;

▪️засоби протиповітряної оборони;

▪️високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV, машини швидкої допомоги та медичне обладнання;

▪️близько 150 генераторів;

▪️польове обладнання.

- Латвія заборонила в‘їзд ексведучому "Дождя" Олексію Коростельову. Це той самий ведучий, який у ефірі телеканалу розповідав про важке становище російських військових та допомогу армії. Після цього "Дождю" анулювали ліцензію в Латвії.

- Україна отримає від Норвегії 1 млрд крон, що дорівнює близько $100 млн. Ці кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури після російських ракетних ударів.

Дії ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 9 авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних.

На Сіверському напрямку окремі підрозділи противника знаходяться у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Мінометного обстрілу зазнав населений пункт Ходине Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Греківка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли по районах Авдіївки, Бердичів, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти завдали вогневого впливу по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що поряд з лінією зіткнення. Знову артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон та його околиці, постраждали мирні громадяни.

Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії.

Разом з тим, в окремих регіонах російської федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.

Я дякую усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат – у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором.

Слава кожному і кожній, хто воює за Україну! Дякую всім, хто працює заради наших людей!

Вічна пам’ять усім, хто віддав своє життя за незалежність! Слава Україні!".