football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Другое

    11 грудня 2022, 01:00

    Війна, день 290. Над півднем України збито десять ворожих дронів-камікадзе

    До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 грудня.

    Getty Images
    Getty Images 11 грудня 2022, 01:00

    Завершилася 289 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

    Втрати ворога: 

    Серед новин:

    - Єврокомісія мобілізувала аварійні резерви, щоб відправити в Україну 40 генераторів, — пресслужба Єврокомісії.
    - Німеччина передасть Україні 36.5 тисяч вовняних ковдр, які спершу хотіли продати на аукціоні, — Welt am Sonntag.
    - Підрозділи Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збили десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
    - Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден делегував Державному секретарю Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкену повноваження виділити до $275 млн на оборонну продукцію та послуги Департаменту оборони США, а також на військове навчання з метою надання допомоги Україні.
     
    Дії ворога на окремих напрямках:
    Протягом доби противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
    Вночі ворог завдав ударів імовірно іранськими ударними БпЛА “Шахед-136” по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 БпЛА вдалося перехопити.
    Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.
    Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надає інфраструктуру для підготовки підрозділів противника.
    На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
    На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.
    На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області.
    На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.
    На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону та здійснює обстріли наших позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар на Донеччині.
    На Запорізькому напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі.
    На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Вчергове вогневого ураження зазнало місто Херсон та його околиці.
    З метою протидії численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка смс повідомлень абонентам мобільної мережі “Лугаком” з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.
    Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.
    На блокпостах навколо міста Бердянськ посилено контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно. Людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста.
    На тимчасово окупованій території Донецької області, в місті Горлівка, з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм.
    Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 7 пунктів управління, 6 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.
    Звернення Президента України Володимира Зеленського:

    "Ключове за сьогодні – енергетика. Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста і села регіону в темряві. Станом на цей час більш ніж півтора мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура – і настільки, наскільки є можливість постачання електрики.

    Загалом у різних областях продовжуються як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану: у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській і Хмельницькій областях і в Києві. 
     
    Треба розуміти: якщо навіть немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня в різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергообʼєкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається і відновлення. Але все ж таки наші енергетики й комунальники роблять дійсно героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи.

    І я дякую кожному й кожній, хто працює, щоб повернути світло та зберегти енергосистему. Так само я дякую всім, хто усвідомлює, наскільки важко нашим захисникам неба, наскільки важко ремонтним бригадам і енергетикам, наскільки важко всім, хто захищає наше з вами життя".

    Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!

    Сюжет

    08 декабря 2022, 01:00

    Війна, день 287. Анонсовано дев‘ятий пакет санкцій проти рф

    05 декабря 2022, 01:08

    Війна, день 284. ЗСУ продовжують денацифіковувати "елітних" російських терористів

    04 декабря 2022, 21:58

    Колишній гравець Вереса загинув за свободу України

    04 декабря 2022, 01:00

    Війна, день 283. З Запорізької АЕС війська рф будуть виведені

    03 декабря 2022, 00:59

    Війна, день 282. Перетнули позначку в 90 тисяч знищених російських окупантів

    01 декабря 2022, 01:08

    Війна, день 280. За дев'ять місяців війни Україна залучила зовнішньої допомоги на 847 млрд гривень

    30 ноября 2022, 01:00

    Війна, день 279. США та Німеччина надали велику фінансову допомогу енергосистемі України

    28 ноября 2022, 20:59

    Представники ФІФА вилучили прапор полку А3ОВ зі стадіону під час матчу Німеччина — Іспанія

    28 ноября 2022, 01:03

    Війна, день 277. Готуємось до нових масованих ударів російських терористів по цивільній інфраструктурі України

    27 ноября 2022, 20:59

    Щесни завершив інтерв'ю з українським журналістом словами "Слава Україні"

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Матч між близькими народами / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    10 декабря 2022Марокко — Португалія. Історія протистояння
    Оуен в оточенні французів / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    09 декабря 2022Англія — Франція. Історія протистояння
    Бергкамп проти Алмейди - за хвилини до футбольного дива / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    08 декабря 2022Нідерланди — Аргентина. Історія протистояння

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    08 декабря 2022Український медіа-продюсер на ЧС-2022: Катарцю неприпустимо працювати лікарем, полісменом чи вчителем

    Чтиво

    08 декабря 2022Роналду проти Мессі — абсурдна хронологія того, як вони змусили один одного бити рекорди
    Луїс Суарес

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    08 декабря 2022ТОП-10 найяскравіших індивідуальних перформансів гравців на чемпіонатах світу
    Оскар проти хорватських зірок / Getty Images

    Віталій Пасічний

    07 декабря 2022Хорватія — Бразилія. Історія протистояння
    Данієль Пассарелла з кубком після перемоги в фіналі ЧС-1978, Getty Images

    Микита Євтушенко

    07 декабря 2022"Рука Бога", Зідан VS Матерацці, фатальний пенальті Баджо та багато іншого: найкращі фотографії в історії чемпіонату світу
    Бувало й так /Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    06 декабря 2022Португалія — Швейцарія. Історія протистояння
    Амрабат проти Іньєсти / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    06 декабря 2022Марокко — Іспанія. Історія протистояння

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    05 декабря 2022Іспанія. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    05 декабря 2022Швейцарія. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    05 декабря 2022Найчарівніша волонтерка ЧС-2022 — із України. Бігала біля Мессі, а Роналду навіть не вийшов до журналістів
    Японський воротар відбиває удар Даріо Срни / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    05 декабря 2022Японія — Хорватія. Історія протистояння

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    05 декабря 2022Португалія. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
    Збірна Японії святкує вихід до плей-оф ЧС-2022, getty images

    Роман Котляр

    05 декабря 2022Сенсаційне перше місце Японії, провали фаворитів та інші підсумки групового етапу чемпіонату світу

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    05 декабря 2022Марокко. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
    Сон против селесао / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    05 декабря 2022Бразилія — Південна Корея. Історія протистояння
    Дудек парирує удар Анрі / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    04 декабря 2022Франція — Польща. Історія протистояння
    Яп Стам проти Боббі Конві / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    03 декабря 2022Нідерланди — США. Історія протистояння
    Саме проти австралійців Аргентина колись пережила повернення короля / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    03 декабря 2022Аргентина — Австралія. Історія протистояння

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    02 декабря 2022Австралія. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    02 декабря 2022Несподівані результати ЧС-2022 через акліматизацію. Журналісти діляться першими враженнями про Мундіаль
    Скандальна радість Джердана / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    02 декабря 2022Сербія — Швейцарія. Історія протистояння

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    02 декабря 2022Аргентина. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
    Момент, який неможливо забути / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    02 декабря 2022Уругвай — Гана. Історія протистояння

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    02 декабря 2022Англія. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
    getty images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    02 декабря 2022Чи врятується Уругвай, надія на диво Камеруну: останні інтриги групового етапу ЧС-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    01 декабря 2022США. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
    Пам'ятаєте? / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    01 декабря 2022Коста-Рика — Німеччина. Історія протистояння

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    01 декабря 2022Ніклас Фюллькруг: несподіваний герой збірної Німеччини
    Сенегал. Представлення команди

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    01 декабря 2022Сенегал. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
    Просінечки веде боротьбу з Гертом Вергеєном / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    01 декабря 2022Хорватія — Бельгія. Історія протистояння
    Нідерланди. Представлення команди

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    01 декабря 2022Нідерланди. Представлення команди 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
    Нова зустріч - вже сьогодні / Getty Images

    Україна

    30 ноября 2022Австралія — Данія. Історія протистояння

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    30 ноября 2022Мессі, Роналду, Левандовські та інші зірки: для кого ЧС-2022 — останній в кар’єрі
    Адріан Межеєвський святкує гол у товариському матчі 2011 року/ Eurosport

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    30 ноября 2022Польща — Аргентина. Історія протистояння
    Легендарний Алі Даєї уникає захисників / Getty Images

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    29 ноября 2022Іран — США. Історія протистояння
    Навіть коли вони грають у соккер, це все одно схоже на регбі / Getty Images

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    29 ноября 2022Уельс — Англія. Історія протистояння

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    28 ноября 2022Бразилія — Швейцарія. Історія протистояння
    Головний кадр минулої зустрічі / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    28 ноября 2022Португалія — Уругвай. Історія протистояння
    Легендарний кадр / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    27 ноября 2022Іспанія — Німеччина. Історія протистояння

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    27 ноября 2022Бельгія — Марокко. Історія протистояння

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    26 ноября 2022Український прапор на стадіоні в Катарі прийняли за символіку ЛГБТ
    Клінт Демпсі шокує Англію / MPRNEWS

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    25 ноября 2022Англія — США: історія протистояння
    Кріштіану Роналду

    Чтиво

    25 ноября 2022Роналду пішов з Юнайтед: чи це остаточний початок кінця?
    Сьогодні на ЧС стартує другий тур групового етапу / Gety Images

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    25 ноября 2022Уельс — Іран: історія протистояння

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    23 ноября 2022Від Кудуса до Гаві: вісім гравців, які готові запалити на чемпіонаті світу
    Після однієї з битв капітан німців був дуже палкий! / GETTY IMAGES

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    23 ноября 2022Японія — Німеччина: історія протистоянь

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    23 ноября 2022Арбітри додають на чемпіонаті світі аномальну кількість доданого часу: що відбувається?
    Так тримали Іньєсту... / Getty Images

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    23 ноября 2022Іспанія — Коста-Ріка: історія протистоянь
    Битва насмерть / ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    22 ноября 2022Провал Йовічевича, натхненний матч Зорі та ще один крок до чемпіонства Дніпра-1: підсумки 14-го туру УПЛ
    Андріс Нопперт, getty images

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    22 ноября 2022Лише 52 матчі у кар'єрі, італійська мафія та 2,03 метри: хто він — дебютант Нідерландів Андріс Ноппарт?
    Ліонель Мессі, Getty Images

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    21 ноября 2022Десять зірок і сюжетних ліній, які можуть визначити долю чемпіонату світу
    Неймар Святкує

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    20 ноября 2022Найкращі матчі-відкриття чемпіонатів світу: свято футболу починається

    Чемпіонат Світу

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    20 ноября 2022Основні правила та заборони чемпіонату світу-2022
    Shakira / Шакіра, "Waka Waka"

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    19 ноября 2022Музика з футбольним запалом: найкращі пісні в історії чемпіонату світу
    Салах Голанд

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    18 ноября 202210 зіркових футболістів, яких ми не побачимо на ЧС-2022
    Форми ЧС-2022

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    18 ноября 2022Форми чемпіонату світу у Катарі: представляємо комплекти усіх учасників Мундіалю
    Група H на ЧС-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    18 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група H
    Кріштіану Роналду, Getty Images

    Інтерв'ю

    18 ноября 2022Роналду: Завершу кар'єру, якщо Португалія виграє Мундіаль. 100 відсотків
    ЧС-2022, група G

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    17 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група G
    Кріштіану Роналду, Getty Images

    Інтерв’ю

    17 ноября 2022Роналду: Молоді гравці Манчестер Юнайтед мають перед очима найкращі взірці футболістів, проте не можуть навіть скопіювати їх

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    16 ноября 2022Катар: чи справді він готовий приймати чемпіонат світу?
    Чемпіонат Світу

    Чемпіонат світу

    16 ноября 2022Головні інтриги чемпіонату світу
    FIFA.com

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    16 ноября 2022Хто з гравців поїде до Катару: заявки всіх збірних на ЧС-2022
    Група F на ЧС-2022

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    15 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група F

    Богдан Бондаренко

    15 ноября 2022ТОП-10 футболістів, які пропустять чемпіонат світу-2022 через травму
    МОМЕНТ ТРАВМИ ГРОМОВА / ФК ДНІПРО-1

    Віталій Пасічний

    15 ноября 2022Скандал у східному дербі, провал Динамо та відставка Лавриненка: підсумки 13-го туру УПЛ
    ОГЛЯД 16 ТУРУ АПЛ-2022/23 | МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    14 ноября 2022"Новий Дрогба" нокаутував Ман Сіті, Арсенал зміцнив лідерство, Роналду "захворів": підсумки 16-го туру АПЛ
    Боруссія Менхенгладбах

    Роман Котляр

    14 ноября 2022Дербі Боруссій, чергова перемога Вольфсбурга Ковача та інші підсумки 15-го туру Бундесліги
    Радість гравців Ювентуса, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    14 ноября 2022Інтер нарешті переміг команду топ-рівня, а Ювентус вийшов із небуття: підсумки 15-го туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    14 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група E
    Садіо Мане, twitter.com/FootballSenegal

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    14 ноября 2022Хто пропустить ЧС-2022 з футболу
    Кріштіану Роналду, Getty Images

    Інтерв'ю

    14 ноября 2022Роналду: МЮ зрадив мене. Я став гидким каченям. Я не поважаю Еріка тен Гага
    Жерар Піке, getty images

    інтерв'ю

    12 ноября 2022Перше інтерв'ю Піке після прощання з футболом: про Суперлігу, Переса, Моуріньо та амбіції президенства
    Лейпциг Фрайбург

    Роман Котляр

    11 ноября 2022Завершення неймовірної серії Боруссії, впевнена перемога у виконанні Баварії та інші підсумки 14-го туру Бундесліги
    Лука Ромеро, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    11 ноября 2022Pazza Inter, classic Jose, гольова Маліновського та юний орел: підсумки 14 туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    11 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група D
    Впізнали? /ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    11 ноября 2022Хет-трик Довбика, ювілей Пятова та бенефіс аутсайдерів: підсумки 12-го туру УПЛ

    Стрічка новин

    Другое. Материалы

     