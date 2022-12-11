Українські футболісти взяли участь у товариському матчі.
clubbrugge.be
11 грудня 2022, 13:20
Бельгійський Брюгге в товариському матчі несподівано поступився одному з аутсайдерів чемпіонату Нідерландів — Ексельсіору з рахунком 0:2.
Українські футболісти – захисник Едуард Соболь та нападник Роман Яремчук – з'явилися на полі на старті другого тайму, але допомогти команді результативними діями не змогли.
Для Брюгге це був другий контрольний матч, а до цього бельгійці мінімально поступилися французькому Ліллю.
Нагадаємо, свій перший матч після перерви Брюгге проведе до 1/8 фіналу Кубка Бельгії, а суперником стане Сент-Трюйден.