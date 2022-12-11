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Українські футболісти взяли участь у товариському матчі.

Бельгійський Брюгге в товариському матчі несподівано поступився одному з аутсайдерів чемпіонату Нідерландів — Ексельсіору з рахунком 0:2.

Українські футболісти – захисник Едуард Соболь та нападник Роман Яремчук – з'явилися на полі на старті другого тайму, але допомогти команді результативними діями не змогли.

Для Брюгге це був другий контрольний матч, а до цього бельгійці мінімально поступилися французькому Ліллю.

Нагадаємо, свій перший матч після перерви Брюгге проведе до 1/8 фіналу Кубка Бельгії, а суперником стане Сент-Трюйден.