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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 грудня.

Завершилася 291 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- РНБО у неділю запровадила, а президент Зеленський затвердив санкції проти ще 7 представників УПЦ МП.

- Міністр оборони Резніков прогнозує, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

- Іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти Україні, не чутливі до холоду, на їхнє використання може впливати лише шквальний вітер — речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат.

- Німеччина надала Україні нові зобов’язання про постачання зброї — посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

- До відповідальності за воєнні злочини й звірства в Україні має бути притягнуте керівництво Росії включно з Путіним — глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється та та обстрілює наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Усе детально опрацьовуємо.

Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни – робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах та районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань.

Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці і область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити її і дати нашим людям більше можливостей, більше електрики.

І ще одне. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство.

Дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!