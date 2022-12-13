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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 грудня.

Завершилася 292 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Країни G7 заявили, що притягнуть президента РФ п***на до відповідальності та створять платформу для координації фінансової підтримки України.

- Нідерланди не проти, аби спеціальний трибунал щодо російських злочинів створили в Гаазі. «Грубі порушення прав людини та воєнні злочини, які відбуваються в Україні, не мають лишитися безкарними. Важливо закрити цю прогалину», – каже міністр закордонних справ Нідерландів.

- Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час.

- Швеція надасть додаткові €55 млн на відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні.Йдеться про допомогу у відбудові зруйнованих шкіл, лікарень та сільського господарства.

- Чехія працевлаштує тисячі українських фахівців на своїх оборонних підприємствах, аби наростити виробництво зброї. Така співпраця буде вигідна обом сторонам, адже чеським підприємствам наразі не вистачає кваліфікованих працівників.

- Володимир Зеленський на саміті G7 запропонував росії вивести свої війська на Різдво.

- ЄС запровадив санкції проти Ірану через постачання безпілотників для росії. До списку ввійшли 8 осіб та одна організація. Такі санкції ввели вперше з 2019 року.

- Українські військові звільнили 54% території, яку росія захопила з лютого. Наразі рф контролює 18% міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас та Крим.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

Протягом доби окупанти завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких — по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже двадцяти населених пунктів. Зокрема це Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Херсонської області та міста Херсон, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

Російські окупанти продовжують грабувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово захопленій території Херсонської області. Так, станом на 11 грудня поточного року, із населеного пункту Рубанівка було вивезено устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.

У Міжводному та Чорноморському, що у Криму, російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

Противник продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості.

З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів...

Тож, поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. На всіх рівнях маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму.

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному й кожній, хто працює заради нашої перемоги! Слава всім, хто воює за незалежність! Вічна памʼять кожному українцю, чиє життя забрала ця війна!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!