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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 грудня.

Завершилася 293 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував у себе в твіттері небагатослівний натяк. Система Patriot є однією із найефективніших видів зброї великої дальності, яку використовують для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків. Передачу зброї підтвердив й представник Пентагону.

- ₴94 млн вдалося зібрати завдяки продажу браслетів «Азовсталь. Символ незламності». На виручені кошти придбають безпілотники для першого у світі флоту морський дронів. Наразі всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату «Азовсталь» продані.

- В Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 мм та 122 мм, оскільки запаси такого виду боєприпасів радянського зразка вичерпуються. Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

- Верховна Рада прийняла законопроєкт "Про медіа", який необхідний Україні для вступу до ЄС. Законопроєкт передбачає врегулювання статусу каналу "Рада" — він стає державним, а також повинен транслювати засідання парламенту.

- Франція планує поставити в Україну нові партії систем ППО. Раніше Франція вже передавала Україні системи ППО (ЗРК Crotale), нову партію доставлять найближчим часом.

- ЗСУ підтвердили знищення керівного складу 58-ї армії росіян у Мелітополі. Також в районах населених пунктів Енергодара, Токмака та Гуляйполя знищено три артилерійські установки та близько 10 одиниць техніки окупантів.

- Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги у розмірі £50 млн. Зокрема, до нього увійшли 125 зенітних установок, десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове, Херсонської області та міста Херсон.

З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою “бронь” у військових квитках.

В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 — пораненими.

Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Під час Українсько-французького форуму зі стійкості та відбудови України розповів про наші потреби. Зосередився на кількох напрямах.

Перший – Чернігівська область нашої країни, той регіон, шефство над яким Франція вже взяла. Частина роботи вже ведеться. Зокрема, Франція вже надала нам допомогу у відновленні мостів. Але і для Французької держави, і для французьких компаній є на порядок більше можливостей і проектів, які потребують реалізації.

Другий напрям – благодійна робота. Сьогодні Фундація Олени Зеленської буде представлена у Франції, усі напрями роботи. Це освіта, охорона здоров’я та гуманітарна допомога. За кожним із цих напрямів можуть проявити себе люди, громадські обʼєднання й компанії Франції.

І третє – економіка. Уже згадана мною Чернігівська область і всі інші регіони нашої країни потребують нової економічної основи життя.

Що скоріше й результативніше ми обʼєднаємо міць України та Франції, то більше виграємо від цього й то надійнішим буде мир, який зможемо повернути Україні і всій Європі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!