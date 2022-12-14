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Колишній керманич донецького Шахтаря може очолити головну команд своєї країни.

Збірна Португалії завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 поразкою на чвертьфінальному етапі від Марокко (0:1), після чого стало відомо про небажання місцевої футбольної асоціації продовжувати стосунки з головним тренером Фернанду Сантушем.

Оскільки часу до початку кваліфікаційного етапу до чемпіонату Європи-2024 залишається відносно небагато, "європейські селесао" наразі перебувають в активному пошуку заміни для досвідченого фахівця.

Серед претендентів, за інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, лідирує 49-річний очільник молодіжної збірної Португалії Руї Жорже.

Резервними кандидатами про цьому є 48-рінчий Леонарду Жардім, що наразі очолює Шабаб Аль-Ахлі з ОАЕ та колишній тренер донецького Шахтаря 61-річний Луїш Каштру, який із березня цього року працює в бразильському Ботафого.

Що ж до нинішнього керманича італійської Роми Жозе Моуріньо, то подібний варіант розглядається як найменш імовірний.