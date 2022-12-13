ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Рішення про звільнення наставника вже ухвалено.

Фернанду Сантуш залишить посаду головного тренера збірної Португалії, повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, рішення про звільнення 68-річного фахівця вже ухвалено. Сантуш піде зі збірної Португалії найближчими днями.

Його контракт із Федерацією футболу Португалії, що діє до літа 2024 року, буде розірвано. Зазначається, що розлучення буде дружнім.

Сантуш очолив збірну Португалії у 2014 році. Під його керівництвом команда виграла Євро-2016.