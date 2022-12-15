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    15 грудня 2022, 01:00

    Війна, день 294. ЗСУ влаштували розпродаж квитків на концерт кобзона — 740 нових "хороших росіян"

    До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 грудня.

    Getty Images
    Getty Images 15 грудня 2022, 01:00

    Завершилася 294 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

    Втрати ворога: 

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    - Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд макрофіну в 2023 році, – заява Європарламенту.
    - Більшість громадян ЄС схвалюють підтримку України, – опитування Eurobarometer, яке проводиться на замовлення Європарламенту.
    - ЄС погодив виділення 20 млрд євро для енергосфери, щоб відмовитися від російського газу, – Reuters.
    - Рада Європи затвердила план дій для України на рекордні 50 мільйонів євро, — пресслужба РЄ.
    - Польский урядовий Сейм визнав pосію країною-спонсором тероризму, — канцелярія Сейму.
    - курське та брянське ппо не працює :) Бавовна на росії продовжується. А "панікі нєт".
    Щодо дій ворога на окремих напрямках:
    Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.
    Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон.
    Ворог завдав ударів іранськими ударними БпЛА “Шахед-136/131” з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БпЛА окупантів збито.
    На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
    На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Задіяв ударний БпЛА біля Кіндратівки Сумської області.
    На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.
    На Лиманському напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.
    На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки.
    На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
    На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області.
    На Запорізькому та Херсонському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів. Серед них — Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське — Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині.
    Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.
    Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК “вагнер”.
    Українська авіація протягом поточної доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.
    Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.
     
    Звернення Президента України Володимира Зеленського:
    Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі. 
      
    Росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. 
      
    Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно й хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити. Молодці! Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які воюють на Кременському напрямку, і дуже результативно. Дякую вам, воїни!  
      
    Дякую нашим зенітникам і Повітряним силам за відбиття сьогодні вранці чергової атаки іранськими дронами. Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую вам, хлопці! 
       
    Слава всім, хто воює за нашу державу! Слава всім, хто наповнює своєю сміливістю й результативністю слово, яке звучить зараз по всьому світу, – слово "Україна". 

    Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!

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    15 ноября 2022Скандал у східному дербі, провал Динамо та відставка Лавриненка: підсумки 13-го туру УПЛ

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