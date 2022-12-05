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Суперником грецького клубу був кіпрський Пафос.

У неділю, 4 грудня, афінський Панатінікос провів товариський матч проти кіпрського Пафосу. Екс-гравець Динамо Беньямін Вербич не з'явився на полі з перших хвилин, проте вийшов на 62 хвилині.

Вже за 15 хвилин "зелені" отримали право на пенальті, яке й реалізував 29-річний екс-"динамівець". Тим самим афінці змогли вирвати нічию 2:2.

7 грудня Панатінаікос зіграє контрольний матч з іншим кіпрським клубом — Фамагустою, а вже 15 грудня проведе гру 1/8 фіналу Кубка Греції проти Волоса.

Відзначимо, що після тринадцяти турів "ПАО" лідирує у грецькій Суперлізі, випереджаючи на 8 пунктів суперників по афінському дербі з АЕКу. "Клеверні" не програли у нинішньому чемпіонаті жодного разу, вигравши 12 матчів і один зігравши внічию.

Що ж до індивідуальних показників Вербича в офіційних матчах, то словенець забив один м'яч та віддав одну результативну передачу у 12 поєдинках за Панатінаікос.

Нагадаємо, що також у складі клубу зі столиці Греції виступає екс-гравець Шахтаря Бернард.