Суперником грецького клубу був кіпрський Пафос.
Беньямін Вербич, Панатінаікос
05 грудня 2022, 11:22
У неділю, 4 грудня, афінський Панатінікос провів товариський матч проти кіпрського Пафосу. Екс-гравець Динамо Беньямін Вербич не з'явився на полі з перших хвилин, проте вийшов на 62 хвилині.
Вже за 15 хвилин "зелені" отримали право на пенальті, яке й реалізував 29-річний екс-"динамівець". Тим самим афінці змогли вирвати нічию 2:2.
7 грудня Панатінаікос зіграє контрольний матч з іншим кіпрським клубом — Фамагустою, а вже 15 грудня проведе гру 1/8 фіналу Кубка Греції проти Волоса.
Відзначимо, що після тринадцяти турів "ПАО" лідирує у грецькій Суперлізі, випереджаючи на 8 пунктів суперників по афінському дербі з АЕКу. "Клеверні" не програли у нинішньому чемпіонаті жодного разу, вигравши 12 матчів і один зігравши внічию.
Що ж до індивідуальних показників Вербича в офіційних матчах, то словенець забив один м'яч та віддав одну результативну передачу у 12 поєдинках за Панатінаікос.
Нагадаємо, що також у складі клубу зі столиці Греції виступає екс-гравець Шахтаря Бернард.