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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 грудня.

Завершилася 295 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Із січня наступного року понад 19 тис. українців пройдуть військову підготовку у Великій Британії. Інструктори з Британії за 8 років війни вже навчили 25 тис. українських офіцерів і солдатів, більшість з яких стали частиною піхоти.

- ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти росії через війну в Україні. Reuters.

- НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення нардепки Наталії Королевської на суму майже ₴50 млн. Питання з'явилися до земельної ділянки Королевської у Підмосков'ї, маєтка батька нардепки та її ухилення від сплати податків. Також депутатка внесла недостовірну інформацію до декларації за 2020 рік.

- Євросоюз нарешті погодив виплату Україні €18 млрд макрофінансової допомоги у 2023 році. Редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Йозвяк

- Уряд Німеччини оновив (https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992) перелік військової допомоги Україні.

До нового пакету увійшли:

▪️ракети для IRIS-T;

▪️2 броньовані евакуаційні машини;

▪️30 тис. 40-мм снарядів;

▪️5 тис. артилерійських боєприпасів 155-мм;

▪️4 машини швидкої допомоги;

▪️18 вантажівок 8х8 зі спеціальною системою завантаження.

- Європарламент підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому — нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил російської федерації на території республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Степове — Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення.

У зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь, російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму.

Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та, навіть, офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій.

Наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! Знову обстрілювались громади Харківської області. На Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, які можна використовувати для будь-якої оборони.

Єдиний шлях, як це припинити, – це відтискати крок за кроком російських терористів з української землі. Це шукати нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу, і всіх російських посадовців і пропагандистів – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України і проти свободи як такої.

Дякую кожному і кожній, хто воює і працює для України! Дякую всім, хто тримає фронт на Донбасі, на півдні, хто тримає кордон, хто захищає наше небо і наших людей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!