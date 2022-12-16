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Фахівець розповів, що українець професійно відноситься до своїх обов'язків у клубі.

Головний тренер Аль-Айна з ОАЕ Сергій Ребров розповів про адаптацію Андрія Ярмоленка в клубі та ро запрошення українського футболіста.

"Йому непросто, я це бачу. Але Андрій професіонал, він завжди намагається тримати себе у формі. Він ходить у зал перед тренуваннями. Кожному гравцю потрібен час на адаптацію. Але я бачу, що його добре прийняли у колективі. Він знайшов спільну мову з футболістами і на полі, та поза ним.

Складно сказати, чи повністю він адаптувався, чи ні. Але я бачу по його розумінню гри, що він робить все те, що ми від нього потребуємо.

Чи була в нього пропозиція від Динамо? Я цього не знаю. Я йому зателефонував, спитав його, чи є бажання продовжити кар'єру в Аль-Айні? Він сказав, що буде думати, радитись із сім'єю, та вирішить. Щодо інших пропозицій — він зі мною не радився. Він доросла людина, яка має з ким говорити з цього приводу", — сказав Ребров на YouTube-каналі Анни Ребрової.

У цій же розмові Сергій Ребров розповів, чи є шанс, що він очолить національну збірну України.