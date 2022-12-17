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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 грудня.

Завершилася 296 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Молдова призупинила ліцензію телеканалам, які поширювали фейки про війну в Україні та дезінформували щодо національних подій у державі.

- Актор "Зоряних війн" та амбасадор UNITED24 Марк Гемілл розпочав збір на 10 потужних дронів-розвідників RQ-35 Heidrun для ЗСУ.

- Угорщина виступає за прискорення інтеграції України до ЄС, але не хоче втрачати зв‘язки з росією.

- Україна та Франція досягнули домовленостей на суму близько €1,5 млрд.

- У Дніпрі демонтували пам’ятники Пушкіну і Дубініну, встановлені за радянських часів.

- Сербія розглядає можливість розбудови нових газопроводів із сусідніми країнами, щоб зменшити залежність від рф.

- Хорватський парламент відхилив пропозицію про приєднання країни до місії ЄС на підтримку українських військових.

- Греція готова надати Україні С-300, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті.

- США нададуть ще один пакет допомоги для України. В нього будуть входити додаткові засоби ППО.

- Сьогодні росіяни випустили 76 ракет по об’єктах критичної інфраструктури України. 60 з них — збили ППО. Речник Білого дому Джон Кірбі.

- Сенат США затвердив бюджет на наступний рік з рекордними $858 млрд, у якому $800 млн виділено для військової допомоги Україні.

- Угорщина заморозила російські активи на €870 мільйонів у листопаді за підсумками Єврокомісії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Зранку ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Запсілля і Попівка Сумської області та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Володимирівка і Стельмахівка — Луганської.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ з танків та різнокаліберної артилерії неподалік Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує штурмові дії на наші позиції, намагаючись знайти слабкі місця в лінії оборони для прориву. Обстрілював райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали околиці Богоявленки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим. Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Передусім дякую нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам й усім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначились усі повітряні командування: «Центр», «Південь», «Схід» і «Захід».

А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Я дякую вам, воїни!

Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх «іздєлій» досягала призначених цілей. Усі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика й обʼєкти теплопостачання.

На що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм іще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам же вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє.

Повітряні сили, іще раз дякую!



І останнє буду повторювати постійно. Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО. Це порятунок життів людей.

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!