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Німецький спеціаліст може повернутись до роботи.

Головний тренер збірної Гани Отто Аддо пішов у відставку після завершення шляху команди на чемпіонаті світу.

Як повідомляє видання GhanaSoccer.net, серед кандидатів на пост головного тренера збірної є Томас Тухель.

Стверджується, що також серед варіантів присутній колишній головний тренер збірної Південної Кореї Паулу Бенту, асистент головного тренера Астон Вілли U-21 Джордж Боатенг та декілька інших.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Томаса Тухеля не цікавить робота в збірній Німеччини.