Німецький спеціаліст може повернутись до роботи.
Томас Тухель, getty images
17 грудня 2022, 11:36
Головний тренер збірної Гани Отто Аддо пішов у відставку після завершення шляху команди на чемпіонаті світу.
Як повідомляє видання GhanaSoccer.net, серед кандидатів на пост головного тренера збірної є Томас Тухель.
Стверджується, що також серед варіантів присутній колишній головний тренер збірної Південної Кореї Паулу Бенту, асистент головного тренера Астон Вілли U-21 Джордж Боатенг та декілька інших.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Томаса Тухеля не цікавить робота в збірній Німеччини.