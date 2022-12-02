Німеччина

Фахівець хоче працювати лише в клубі.

Після ганебного вильоту збірної Німеччини з чемпіонату світу з'явилося багато чуток щодо можливої відставки головного тренера Бундестім Ганса-Дітера Фліка.

ЗМІ вже почали розмірковувати, хто ж може замінити екскоуча Баварії на посаді головного тренера німецької збірної. Після відставки з Челсі німецький фахівець Томас Тухель досі без роботи, але, як повідомляє Sky Sport Germany, його не цікавить робота в національній збірній. Тухель хотів би працювати в клубі, а не в збірній.

Томасу подобається щоденне спілкування з гравцями, чого не може дати робота в збірній.

Зазначимо, що з Челсі Тухель зміг виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат Світу за півтора року.