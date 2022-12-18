Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Протягом поточної доби противник завдав 5 ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. Дві ракети типу “Онікс”, запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони. Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Гай, Зернове, Яструбине і Кіндратівка Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки і Табаївки Харківської області та Стельмахівки і Невського на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник безуспішно продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка і Кам’янське на Запоріжжі та Херсон, Республіканець, Новокаїри, Чарівне і Ольгівка Херсонської області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу. І я вдячний кожному лідеру й кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції росії в терор треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор спрямований.

Зокрема, я буду постійно нагадувати. Шановні партнери! Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від російських ракет.

Коли ми його отримаємо, тоді основна форма російського терору, а саме ракетний терор, стане просто неможливою. І лише це означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Що менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в нас можливостей повернути й гарантувати мир".