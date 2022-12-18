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Форвард перебуває в статусі вільного агента.

Уругвайський нападник Луїс Суарес у попередньому сезоні відчував істотний брак ігрової практики, тому вирішив піти з мадридського Атлетіко, у підсумку в статусі вільного агента опинившись в уругвайському Насьоналі, де й розпочинався колись його футбольний шлях.

Разом із рідним колективом 35-річний нападник здобув чемпіонський титул у рідній країні, проте потім невдало з’їздив у складі національної збірної до Катару заради участі в чемпіонаті світу-2022, де Уругвай не вийшов із групи з Португалією, Ганою та Південною Кореєю, а сам Суарес зробив усього один гольовий пас за три матчі.

У підсумку, Луїс навіть не мав потреби повертатись до Насьоналя, контракт із яким у нього завершується в перший день 2023 року, і в статусі вільного агента знову почав шукати собі нове місце роботи.

Інтер Маямі вже висловив зацікавленість у потенційній співпраці з досвідченим нападником, проте йому також надійшла пропозиція від мексиканського Крус Асуля.

Президент чемпіонів Мексики дворічної давнини, які поступились титулом Атласу у попередньому сезоні, Віктор Веласкес наступним чином прокоментував ситуацію в перемовинах із гравцем:

"У мене наразі немає для вас новин, але ми вели переговори. Ми маємо намір привести Луїса Суареса в Крус Асуль. Зараз нам просто потрібно набратися витримки й шукати ще одне або два підсилення.

Це не тільки нападаючий, але й лівий захисник", — заявив мексиканський функціонер.

У складі Насьоналя Суарес за 19 матчів забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.