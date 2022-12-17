Северная Америка

Уругвайський нападник досі не знайшов собі новий клуб.

Досвідчений уругвайський нападник Луїс Суарес разом із своєю національною командою завершив виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі ще на стадії групового етапу, посівши третє місце в квартеті H у складі Португалії, Південної Кореї та Гани.

На мундіалі 35-річний форвард відзначився одним гольовим пасом за три зіграних матчі, а вже після завершення світового форуму мав повернутись до стану невизначеності відносно майбутнього своєї клубної кар’єри.

Його контракт із уругвайським Насьоналем добігає завершення вже в останній день 2022 року, після чого Суаресу буде надана можливість у якості вільного агента перейти до іншого клубу.

Як стало відомо раніше, пропозицію від бразильського Греміо Луїс відхилив, проте інтерес із боку Лос-Анджелес Гелаксі все ще є чинним.

Італійський журналіст Ніколо Скіра також повідомляє про те, що в підписанні зіркового уругвайця зацікавлений ще один клуб із МЛС — Інтер Маямі, однак більш рішучі кроки при цьому робить геть несподіваний колектив — мексиканський Крус Асуль.

Агенти Суареса отримали конкретну пропозицію від представників північноамериканського колективу, і наразі передали її на опрацювання власному клієнту.

Суарес за останній сезон уругвайської національної першості забив вісім м’ячів та віддав чотири гольові паси в 19 матчах.