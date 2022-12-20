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Бельгієць опинився на першому місце в рейтингу Transfermarkt.

Нападник міланського Інтера Ромелу Лукаку, контракт якого належить лондонському Челсі, на першому місці за сумарною сумою трансферів за версією Transfermarkt.

Клуби, які купляли бельгійського форварда, заплатили за нього 333,36 мільйонів євро. Челсі придбав його в Андерлехту у 2011 році за 15 мільйонів євро. Евертон після сплатив за нього 38,8 мільйона євро. МЮ — 84,7 млн. Інтер — 74 млн (+ 7,8 млн. за оренду) і Челсі, повернувши, 113 млн.

На другому місці Неймар — 310 мільйонів євро. Спочатку він перейшов з Сантосу в Барселону за 88 мільйонів євро, а після з Барселони в ПСЖ за 222 млн.

Третій у рейтингу — Кріштіану Роналду. МЮ придбав його в Спортинга за 19 мільйонів. Потім він перейшов в Реал за 94 мільйони, з Реала в Ювентус за 117 млн., а з Ювентуса в МЮ — за 17 мільйонів.

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