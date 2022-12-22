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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 грудня.

Завершилася 301 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Ексголову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна поранено під час обстрілу готелю в Донецьку — загрози його життю, нажаль, немає, пишуть росЗМІ.

- Президент США заявив, що поділяє бачення справедливого миру із Зеленським, і завдання Вашингтона та союзників — продовження допомоги Києву для перемоги на полі бою.

- У Путіна хворе ставлення до світу, немає сенсу йому відправляти меседжі, він більше не субʼєкт цивілізованих людей — Зеленський.

- Байден упевнений, що єдність США й союзників у підтримці України збережеться у 2023 році.

- Путін не має наміру зупиняти цю війну, і США хочуть підтримувати здатність України продовжувати захищати свою державу від російської агресії, доки вона триває — Байден.

- Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців — Пентагон.

- Зеленський заявив, що його приїзд до США свідчить про те, що українські сили контролюють ситуацію на полі бою, та відзначив вклад американської допомоги в це.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

Разом з тим, на Слобожанському напрямку, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.

Володимир Зеленський у Вашингтоні:

"Який меседж можна відправити путіну після того, як він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя? І бачить… що після України може піти далі, де раніше була потужна присутність Радянського Союзу.

Для чого людині з хворим відношенням до світу, абсолютно неадекватним… для чого йому відправляти меседжі?

Він сьогодні повинен бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури й історії його народу, його держави".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!