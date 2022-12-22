Другое

Якщо не надійде гідна пропозиція від європейських клубів, португалець поїде до Саудівської Аравії.

Виступи португальського нападника Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу-2022 супроводжувались грандіозним скандалом через відхід досвідченого гравця з англійського Манчестер Юнайтед на тлі заочного конфлікту з клубом.

У підсумку, за п’ять матчів мундіалю 37-річний гравець забив лише одного разу, і в підсумку повернувся до вирішення своєї подальшої долі в клубному футболі вже за підсумком чвертьфінального протистояння проти Марокко (0:1).

Як виявилось, навіть у зірки такого масштабу можуть виникнути проблеми з пошуком місця роботи в європейських клубах через істотні запити щодо умов утримання та заробітної плати.

Однак для того ж таки Аль-Насра зі Саудівської Аравії не становить проблем запропонувати Роналду запитані ним обсяги коштів.

Як повідомляє італійська преса, Кріштіану та представники аравійського клубу вже мали плідну зустріч, під час якої були узгоджені всі умови майбутнього контракту.

Проте португалець все одно буде чекати до останнього пропозиції від топового європейського колективу, у той час як його близька подруга Джорджина Родрігес буде оцінювати Ер-Ріяд з точки зору комфорту проживання.

У разі, якщо пропозиція так і не надійде, а побутові умови влаштую Роналду та його близьких, контракт буде остаточно підписаний ще до завершення січневого трансферного вікна.

У цьому сезоні Роналду зіграв 26 матчів, забивши шість голів та віддавши чотири гольові передачі.