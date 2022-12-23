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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 грудня.

Завершилася 302 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- 100 тисяч "хороших рускіх" — повний зал на концерті кобзона!

- США ввели санкції проти ПВК "вагнер", що обмежують для неї доступ до американських військових технологій, — Reuters.

- Країни G7 заявили, що продовжить покривати термінові фінансові потреби України і вже зібрали на бюджетну допомогу 2023 року $32 млрд.

- У Чехії завершила підготовку перша група українських військових у межах місії ЄС, — iDNES.

- Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 40 мільйонів євро, — міністр оборони Данії.

- Сенат Конгресу США схвалив проєкт бюджету країни на 2023 рік обсягом $1,7 трлн, що передбачає виділення $44,9 млрд на допомогу Києву.

- Енергосистему України відновлюватимуть за новим зразком. Це буде найсучасніша система, яка є у світі, — міністр енергетики України.

- США найближчим часом розпочнуть навчання українських військових на системах Patriot, — речник Пентагону для CNN.

- Колаборант Олег Царьов визнав, що Рогозін поранений сильніше, ніж передбачалося, а його дружина має контузію.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:



Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вргневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по районах Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Шкоди зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них — Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець на Дніпропетровщині та Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі противник також завдав ракетного удару по місту Очаків Миколаївської області.

20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.

За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 — пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.

Звернення Володимира Зеленського:

"Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе.



Коли ми кажемо "патріоти" в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом.



Я дякую Президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми.



Перемога – буде!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!