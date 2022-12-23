Португалець може очолити національну команду.
Жозе Моуріньйо, getty images
23 грудня 2022, 16:44
Багато національних збірних втратили головного тренера після невдалих виступів на чемпіонаті світу-2022 року.
Як стверджує видання La Reppublica, Бразильська футбольна конфедерація хоче зв'язатись з представниками португальського тренера.
Очікується, що бразильці хочуть вирішити питання до завершення січня.
Втім, варто враховувати, що на Жозе Моуріньйо також претендує збірна Португалії, роботу в якій він може поєднувати з працею в Ромі.
Нагадаємо, що Португальська футбольна федерація підготувала контракт для Моуріньо.