Другое

Здається, зірковий португалець нікому не потрібен.

Кріштіану Роналду минулим літом роздумував над зміною клубу, проте так й не знайшов собі гарне місце для продовження кар'єри.

Як стверджує журналіст Бруну Андраде, агент Роналду Жорже Мендеш презентував список з 30 потенційних клубів, серед яких Кріштіану обрав три.

З жодним з них Мендеш не зміг домовитись. Після цього Роналду обрав ще п'ять варіантів, але й ця ітерація була безрезультатна.

Через це відносини між агентом та португальським нападником погіршились.

Нагадаємо, що Роналду веде перемовини з Аль-Насром. Контракт вірогідно діятиме до 2030 року, Кріштіану буде послом Саудівської Аравії.