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Термін угоди вражає.

Сага з переходом Кріштіану Роналду до нового клубу триває. Нещодавно з'явилася інформація, що легендарний футболіст домовився узгодив деталі контракту з Аль-Насром.

За інформацією авторитетного іспанського видання Marca, одна з цих деталей є особливо цікавою: угода діятиме до 2030 року. Перші 2 з половиною року Кріштіану проведе у складі "всесвітнього клубу" у якості гравця, а далі представлятиме Аль-Наср і Саудівську Аравію як посол.

За чутками, серед іншого Роналду буде агітувати за надання Саудівській Арававї (разом з Єгиптом і Грецією) права на проведення чемпіонату світу-2030.

Також за інформацією іспанського видання зарплата Роналду у 200 мільйонів євро на рік діятиме лише під час футбольної кар'єри. Під час роботи послом вона збільшиться.