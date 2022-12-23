Українець і далі буде грати в Бельгії.
Олександр Якименко. Брюгге
23 грудня 2022, 23:28
Нападник Брюгге з України Олександр Якименко продовжив контракт з клубом. Про це повідомляє твіттер резервної команди.
Нагадаємо, що Якименко вже дебютував за основну команду Брюгге, зігравши у товариському матчі проти Ексельсіора.
17-річний футболіст перебрався в Брюгге влітку 2022 року з донецького Шахтаря, де він грав в команді U-19.
Раніше ставло відомо, що форвард Брюгге Роман Яремчук відновлюється після травми.