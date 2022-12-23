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Українець і далі буде грати в Бельгії.

Нападник Брюгге з України Олександр Якименко продовжив контракт з клубом. Про це повідомляє твіттер резервної команди.

Staying here. 🔵⚫ #ClubNXT



🇺🇦 Oleksandr Sasha Yakymenko verlengt zijn contract bij Club NXT 💪 pic.twitter.com/Mjc2m4OxGK — ClubNXT (@ClubNxt) December 23, 2022

Нагадаємо, що Якименко вже дебютував за основну команду Брюгге, зігравши у товариському матчі проти Ексельсіора.

17-річний футболіст перебрався в Брюгге влітку 2022 року з донецького Шахтаря, де він грав в команді U-19.

Раніше ставло відомо, що форвард Брюгге Роман Яремчук відновлюється після травми.