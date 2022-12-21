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Український форвард не зможе допомогти команді у найближчих матчах.

Нападник збірної України Роман Яремчук не може допомогти Брюгге у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За словами головного тренера Карла Хуфкенса, у 27-річного українця проблеми з литковим м'язом. На відновлення піде кілька тижнів.

Яремчук має бути готовим до матчу чемпіонату Бельгії проти Генка, який відбудеться 8 січня. До цього Брюгге проведе дві гри — у Кубку проти Сент-Трюйдена та у чемпіонаті з Левеном.

Нинішнього сезону Яремчук провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Також Роман взяв участь у нещодавньому товариському матчі проти Зюльте-Варегема, у якому відзначився асистом.