До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 23 грудня.
Фото Генштаб ЗСУ
24 грудня 2022, 01:00
Завершилася 303 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Президент Зеленський повернувся до Києва після своїх візитів в США та Польщу.
- Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні, — міністр оборони Естонії. У новому пакеті буде зимова польова форма, засоби індивідуального захисту, а також дрони. Сума — не розголошується.
- Єврокомісія перерахувала Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл, — заступниця генерального директора Генерального директорату.
- Нідерланди наступного року виділять на підтримку України 2,5 млрд євро, — прем'єр-міністр Нідерландів.
- Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn передав 63 генератори АТ "Укрзалізниці", готує ще 325.
- Міноборони Болгарії розпочало операцію з доставки зброї в Україну, — начальник штабу оборони Болгарії.
- Литва посилить військову підтримку України, підготувавши ще більше українських військових у 2023 році, — міністерство оборони України.
- У ЗСУ вже затвердили список військових, які навчатимуться на ППО Patriot, — речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
- Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік на $858 млрд, — Білий дім.
- Латвія цьогоріч запобігла понад 3000 спробам обходу санкцій ЄС проти РФ і Білорусі, — Митне управління Служби державних доходів Латвії.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
Протягом доби противник завдав 1 ракетний, 4 авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському — намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.
Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території білорусі польовий шпиталь.
На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них — Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема це — Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка і Коломийчиха Луганської області.
На Лиманському напрямку окупанти знову завдали вогневого ураження по районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони двадцяти двох населених пунктів. Серед них — Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Окрім того, авіаудари зафіксовано біля Спірного та Білогорівки.
На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад сорок населених пунктів. Зокрема це — Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.
З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії.
Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.
Звернення Володимира Зеленського:
"Провів сьогодні Ставку – як завжди, предметно.
Готуємо найближчі місяці і загалом наступний рік. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком.
Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста – бачимо її наміри. І будемо відповідати. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці.
І, будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися. Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного.
Слава всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім партнерам, хто допомагає нам і разом з нами здобуває перемогу над тиранією! Слава Україні!".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!