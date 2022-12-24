Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.

Звернення Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні Ставку – як завжди, предметно.

Готуємо найближчі місяці і загалом наступний рік. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком.

Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста – бачимо її наміри. І будемо відповідати. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці.

І, будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися. Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного.

Слава всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім партнерам, хто допомагає нам і разом з нами здобуває перемогу над тиранією! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!