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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 грудня.

Завершилася 304 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Рівно 10 місяців, як життя більшості з нас розділилося на "до" і "після". До і після 24 лютого...



Втрати ворога:





Серед новин:

- росіяни вкотре продемонстрували, що єдине, на що вони здатні — це терор проти мирного населення. ЗСУ звільнили український Херсон — тепер російська армія б'є по мирних херсонцям чи не щоденно. Через ранкову атаку держави-терориста у місті загинули 10 людей, ще 58 (з них 18 — важко) — поранені. Посеред дня росіяни обстрілювали місто знову і знову...

- Чергове звірство росіян засудили багато впливових людей, серед яких і посол США в Україні;

- "Ваша мужність і наполегливість у захисті країни є яскравим прикладом для всіх нас" — заявило Міноборони Великобританії у своєму Різдвяному зверненні. Ці слова присвячені Збройним силам України;

- Стало відомо, що Фінляндія виділяє 5 мільйонів євро на програму відновлення України;

- Депутат президентської партії Молдови запропонувала позбавити Придністров'я присутності російських військ. Демілітарізацію окупованого регіону Молдова має провести спільно з Україною та НАТО;

- З'явилася інформація, що Японія з 1 січня 2023 року перестане страхувати морські судна від пошкоджень у всіх російських водах;

- Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що путін уже програв війну, аналогічно із гітлером у 1943 році;

- У YASNO заявили, що стан енергосистеми Києва покращився, проте все ще є критичним. Втім, Оболонь, Куренівка і Борщагівка тепер перебувають орієнтовно у тих же умовах, що і всі;

- Об'єднані Арабські Емірати прийняли рішення відправити до України 2500 генераторів для українців, кожна потужність якого складатиме від 3,5 до 8 кіловат;

- у рф помер і відправився до пекла глава компанії з виробництва носіїв "калібрів". Земля скловатою!

- У російському Воронежі тестували повітряну тривогу. Готуються?

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність, проте, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області.



На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка — Луганської.

На Лиманському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці і Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогонь окупантів потрапили Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона. Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян.

В Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року. Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!