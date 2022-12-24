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Український вінгер з'явився на полі, вийшовши на заміну.

У матчі 12 туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва не зміг обіграти Аль-Васл.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Команда українського фахівця вийшла вперед на дев'ятій хвилині поєдинку, але гості змогли зрівняти рахунок до перерви.

Український вінгер Андрій Ярмоленко з'явився на полі, вийшовши на заміну на 72 хвилині, але допомогти своїй команді здобути перемогу не зміг.

Таким чином, Аль-Айн утретє поспіль зіграв унічию у чемпіонаті. Після 12 турів команда Реброва набрала 19 очок та посідає лише сьоме місце у турнірній таблиці.