Другое

Функціонер дав свій коментар щодо 37-річного футболіста.

Спортивний директор Аль-Насра прокоментував можливий перехід Кріштіану Роналду.

"Не можу відповісти ні ствердно, ні заперечно. Давайте почекаємо та подивимося, як розвиватимуться події до кінця року.

Самі розумієте, ці переговори мають колосальне значення, причому не лише для клубу, а й для всієї країни та світового футболу. Їх мають вести вищі інстанції.

Можу сказати, що Кріштіану Роналду – один із найкращих в історії", — наводить слова Марсело Салазара Yahoo!

Нагадаємо, що зараз Роналду перебуває у статусі вільного агента.