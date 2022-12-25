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Колишній форвард Манчестер Юнайтед вважає португальця кращим за аргентинця.

Луї Саа порівняв Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

"Що стосується Роналду та його спадщини, то я вважаю його найдосконалішим футболістом. Якщо подивитися на його навички – він уміє все. Йому, можливо, навіть не потрібна така підтримка, яка необхідна Мессі.

Але я все одно поважаю Мессі, він визначний талант. Цих гравців, можливо, взагалі не варто порівнювати, вони різні", – наводить слова Саа Sky Sports.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі виграв чемпіонат світу-2022 у складі збірної Аргентини.