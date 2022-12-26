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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 грудня.

Завершилася 305 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський закликав українців особливо у ці святкові дні дослухатись до повітряних тривог та знати, де розташований найближчий "пункт незламності".

- Китай заявив, що поглиблюватиме співпрацю з Росією й "неупереджений" щодо війни.

- Днями в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів, до 70 ворожих військових дістали поранень.

- На території білоруського аеродрому Мачулищі горів російський Міг-31К, який може нести ракети "Кинджал".

- Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну або оперативну паузу — ISW.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка — Донецької.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них — Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області Та Нікополь — Дніпропетровської.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні мільйони людей святкують Різдво за григоріанським календарем. І я ще раз вітаю всіх, хто святкує саме зараз, цими днями.

І хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить усе, щоб ми з вами могли жити. Жити своїм життям і у своїй країні.

Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним.

Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності. Розкажіть батькам, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться.

Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом і коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде!

Слава нашому міцному, прекрасному, найкращому народу! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!