Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 грудня.

Зимовий період вирує у світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 26 грудня:

Україна, Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030. Наша країна може вперше в історії прийняти Мундіаль.

Гакпо став гравцем Ліверпуля. Цей трансфер є рекордним для ПСВ.

Арсенал зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо Мудрика. Наразі проблемою є фінансові вимоги "гірників".

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.