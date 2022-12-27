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Бразильський функціонер висловився про можливий трансфер зіркового уругвайця.

Чутки про можливий трансфер Луїса Суареса до бразильського Греміо заполонили інтернет. Зрештою слово взяв віце-президент клубу з Порту-Алегрі Пауло Калефі.

"Ми і справді контактуємо з представниками Суареса. Кілька разів журналісти писали, що ми вже домовилися з ними, але правда в тому, що ми ще не зустрічалися" — передає слова Калефі видання Sportal.bg.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що контракт між 35-річним форвардом і Греміо буде розрахований на 2 роки. Також у пресі казали, що Суарес вже домовився з новим клубом.