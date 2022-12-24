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Уругваєць визначився з майбутнім клубом.

Луїс Суарес покине Насьональ вже першого січня 2023 року та знаходиться в пошуках нового клубу.

Як стверджує авторитетне видання Marca, уругвайський нападник досяг вербальної домовленості з представником бразильського чемпіонату — Греміо.

Суарес за останній сезон уругвайської національної першості забив вісім м’ячів та віддав чотири гольові паси в 19 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер Маямі зацікавлений у підписанні Луїса Суареса.