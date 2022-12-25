Уругваєць переїде до Бразилії на початку 2023 року.
ЛУЇС СУАРЕС, GETTY IMAGES
25 грудня 2022, 12:59
Луїс Суарес покине Насьональ вже першого січня 2023 року. Уругваєць вже знає, де продовжить кар'єру.
Як стверджує Фабріціо Романо, футболіст домовився про умови особистого контракту з бразильським клубом Греміо. Уругваєць поставить свій підпис під дворічною угодою.
Суарес за останній сезон уругвайської національної першості забив вісім м’ячів та віддав чотири гольові паси в 19 матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер Маямі зацікавлений у підписанні Луїса Суареса.