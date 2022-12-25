Бразилия

Уругваєць переїде до Бразилії на початку 2023 року.

Луїс Суарес покине Насьональ вже першого січня 2023 року. Уругваєць вже знає, де продовжить кар'єру.

Як стверджує Фабріціо Романо, футболіст домовився про умови особистого контракту з бразильським клубом Греміо. Уругваєць поставить свій підпис під дворічною угодою.

Суарес за останній сезон уругвайської національної першості забив вісім м’ячів та віддав чотири гольові паси в 19 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер Маямі зацікавлений у підписанні Луїса Суареса.