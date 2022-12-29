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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 28 грудня.

Завершилася 308 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Київ невдовзі зможе повернутися до планових графіків відключень світла — Yasno.

- Із 11 вересня сили української протиповітряної оборони збили понад 420 російських ракет і 430 ворожих "дронів-камікадзе" — речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат.

- Зеленський передав капітану Павлу Чернявському, який командує батареєю HIMARS, відповідь президента США Джо Байдена на відзнаку — Command Coin.

- Велика Британія надасть Збройним силам України вертольоти Sea King в рамках подальшої підтримки — 10 екіпажів ЗСУ уже провели навчання.

- Міська влада підтвердила початок процесу демонтажу та перенесення пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На останньому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів. Серед них — Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Що б не відбувалось і що б не було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково.

Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – з різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, – усе це теж наш спільний захист.

Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом.

Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам! Щодня – до перемоги.

Слава всім нашим людям! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!