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Футболіст розповів про свою кар'єру у донецькому клубі.

Вінгер польської Краковії Євген Коноплянка розповів про невдалий період у донецькому Шахтарі.

"У мене тоді було багато травм у Шахтарі. Це вплинуло на те, що я не зміг допомогти команді. Спочатку грав, забивав, було все добре. Ми не виграли наступний чемпіонат, тому змінили головного тренера. Прийшов інший тренер (прім. Роберто Де Дзербі). Боровся я з травмою протягом трьох місяців, хотів встигнути на Євро-2020. Був на зв'язку з Андрієм Шевченко.

Потім до мене підійшов Даріо Срна та сказав, що новий тренер на мене не розраховує. Я тільки радий, що мені прямо так сказали. Це нормально. Коли я буду тренером, на мене також будуть ображатись. Я відповів, що не можу зараз піти, тому що з травмою нікому не потрібен. З літа до зими я залишився. Добре, що тренер передав це мені".

"Я тренувався, намагався доказати щось. Бачив, що був до мене негатив. Можливо ми з ним знайомі раніше. Пломби йому повибивав може (сміється). Не тримаю зла на нього, але мене робили завжди винним. Про гроші я ніколи не думав. Лише про те, щоб мені було комфортно у середовище.

Де Дзербі? Мені подабалась його тактика навіть тоді, коли я не грав. Я був злий, кіпішував, але все це прийняв. Але я сам з себе дивувався. Кайфував від того, як він будував гру. Подобалося як Емері будував плани на гру. Візьму й Де Дзербі на майбутнє", — сказав Євген в інтерв'ю Владі Седан.

Раніше Коноплянка розповів, чи планує завершити футбольну кар'єру незабаром.