Завершилася 310 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Великобританія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб" — повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про бюджет країни, в якому передбачено $45 млрд допомоги Україні.

- Естонські рятувальники відправили в Україну техніку для розмінування, — ERR.

- Британія передала Україні обладнання для розмінування, — повідомлення британського уряду. Передано понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти очистити мінні поля.

- Україна отримала третю партію Starlink від Польщі, — прем’єр-міністр України.

- З 5-го січня на росії планується новий етап мобілізації, — Кирило Буданов Початок нової хвилі пов'язаний із значними втратами на фронті та нестачею живої сили.

- 30 грудня до Білорусі прилетіли 6 російських військово-транспортних бортів Іл-76МД, – моніторингова група "Беларускі Гаюн".

- Сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію, — міністр оборони України Резніков.

Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких — по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця — Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

В районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 — пошкоджено.

Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Звернення Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного:

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці.

На наших плечах і плечах наших рідних — важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові.

Проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується Нація. Хай вас, рідні, береже Господь!

Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, — з Новим Роком і Різдвом Христовим!".