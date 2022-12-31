Роналду: Я радий отримати новий досвід в іншій лізі та країні

Португалець прокоментував свій переїзд до Саудівської Аравії.
Кріштіану Роналду, twitter
31 грудня 2022, 00:55
Кріштіану Роналду відтепер буде грати у Саудівський Аравії. 37-річний форвард підписав дворічний контракт з Аль-Насром на 200 мільйонів євро на рік.
Футболіст вже встиг дати короткий коментар прес-службі нового клубу.
"Я радий отримати новий досвід в іншій лізі та іншій країні. Бачення проєкту Аль-Насра мене надихає.
Я дуже радий приєднатися до своїх нових товаришів по команді та допомогти Аль-Насру досягти нових успіхів", — сказав Роналду.
Аль-Наср займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівській Аравії з 23 очками після 10 турів.