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    31 грудня 2022, 00:55

    Роналду: Я радий отримати новий досвід в іншій лізі та країні

    Португалець прокоментував свій переїзд до Саудівської Аравії.

    Кріштіану Роналду, twitter
    Кріштіану Роналду, twitter 31 грудня 2022, 00:55

    Кріштіану Роналду відтепер буде грати у Саудівський Аравії. 37-річний форвард підписав дворічний контракт з Аль-Насром на 200 мільйонів євро на рік.

    Футболіст вже встиг дати короткий коментар прес-службі нового клубу.

    "Я радий отримати новий досвід в іншій лізі та іншій країні. Бачення проєкту Аль-Насра мене надихає.

    Я дуже радий приєднатися до своїх нових товаришів по команді та допомогти Аль-Насру досягти нових успіхів", — сказав Роналду.

    Аль-Наср займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівській Аравії з 23 очками після 10 турів.

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