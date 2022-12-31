Роналду: Я радий отримати новий досвід в іншій лізі та країні

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Португалець прокоментував свій переїзд до Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду відтепер буде грати у Саудівський Аравії. 37-річний форвард підписав дворічний контракт з Аль-Насром на 200 мільйонів євро на рік.

Футболіст вже встиг дати короткий коментар прес-службі нового клубу.

"Я радий отримати новий досвід в іншій лізі та іншій країні. Бачення проєкту Аль-Насра мене надихає.

Я дуже радий приєднатися до своїх нових товаришів по команді та допомогти Аль-Насру досягти нових успіхів", — сказав Роналду.