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Клуб висловився про трансфер португальця.

30 грудня арабський Аль-Наср офіційно оголосив про підписання суперзірки світового футболу Кріштіану Роналду.

У клубі прокоментували цей трансфер.

"Ми вітаємо Кріштіану Роналду. Це більше, ніж створення історії. Це підписання, яке надихне не лише наш клуб на досягнення ще більшого успіху, а й нашу лігу, нашу націю та майбутні покоління хлопчиків та дівчаток бути найкращою версією самих себе.

Кріштіану, ласкаво просимо до твого нового дому, Аль-Насра", — пишеться в Instagram-акаунті клубу.

Також висловився щодо підписання й голова ради директорів клубу Муслі Аль-Муаммар.

"Ми дуже пишаємося тим, що вітаємо Кріштіану у його новому будинку – Аль-Насрі. Це ознаменує початок нового розділу в історії нашого клубу та ліги.

Всі раді бачити найбільшого гравця в історії, який надихає і приносить радість мільйонам людей у ​​всьому світі, в Саудівській Аравії", — написав він у Twitter.