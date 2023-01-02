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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 січня.

Завершилася 312 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росія почала змінювати тактику обстрілів України, комбінуючи різні типи озброєння — представник ГУР Скібіцький.

- Секретар РНБО Олексій Данілов застерігає, що Росія може стати "колонією" однієї з сусідніх країн, і ця ситуація може бути дуже небезпечною.

- Внаслідок ворожого ракетного обстрілу 31 грудня значних ушкоджень зазнали будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- Генсек НАТО Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу, а також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.

- Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

- У Макіївці розташовувались мобілізовані росіяни з Саратова. Ресурси окупантів дають різні цифри щодо загиблих: від кількох десятків до кількох сотень.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Чернацьке, Уланове, Студенок, Ходине, Іскрисківщина, Краснопілля і Угроїди на Сумщині та Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Невське, Ямполівка, Торське та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку віід вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. серед них — Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку знову обстріляно Водяне, Авдіївку, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по Времівці, Великій Новосілці, Пречистівці, Вугледару та Микільському Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів. Серед них — Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі та Новосілка Херсонської області.

На Херсонському напрямку від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 «Шахедів» збито в першу ніч року. Дякую нашим Повітряним силам – льотчикам і зенітникам: 33 «Шахеди» на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших Сухопутних військ – за ще 12 збитих іранських дронів. Молодці, хлопці!

Російські терористи як були жалюгідними, такими і зайшли в цей рік. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії.

Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, усе інше їм не допоможуть. Бо ми разом. А вони хіба що разом зі страхом.

Дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. Як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. І як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало і звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги.

Зробимо все, щоб так і було!

Слава всім нашим воїнам! Слава кожному і кожній, хто працює на перемогу України! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!