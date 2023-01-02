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Подальша доля українського бразильця наразі невідома.

Колишній гравець Металіста, Шахтаря та збірної України Марлос залишив Атлетіко Паранаенсе, до якого приєднався у січні цього року.

Дана інформація стала відома з сайту Transfermarkt, де 34-річний футболіст позначений як вільний агент починаючи з 1 січня 2023 року. Подальша доля футболіста наразі невідома.

Зазначимо, що Ромеро Бонфім був уболівальником "Урагану" з самого дитинства, хоча футбольний шлях розпочав у стані найпринциповіших суперників — Корітіби.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Марлос може завершити кар'єру.