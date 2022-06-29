Украина

Мова про екс-гравця збірної України.

Як повідомляє бразильське видання ge.globo, екс-гравець Металіста, Шахтаря та збірної України Марлос роздумує над завершенням ігрової кар'єри.

Маріо Сельса Петралья, президент нинішнього клубу футболіста Атлетіко Паранаенсе заявляє, що справа в особистих причинах. Проте, за словами функціонера, наразі футболіст повернувся до роботи після травми, і мова про його відхід не йде.

Нагадаємо, що Ромеро Бонфім приєднався до улюбленого клубу свого дитинства на початку 2022-го року, проте не має там стабільного місця в основі.

Днями "червоно-чорні" підсилилися ще однією легендою Шахтаря — Фернандіньо, який повернувся до рідної команди. Також за "Ураган" на правах оренди грає "динамівець" Вітіньо.