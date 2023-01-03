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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 січня.

Завершилася 313 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Військова підтримка для України є найшвидшим шляхом до миру, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю DPA.

- Україна продовжила безвіз для британців ще на рік — до 30 січня 2024 року.

- Український стяг майорить над Великим Потьомкінським островом поблизу Херсона!

- "У підході до війни в Україні відбудуться зміни": перший виступ нового очільника МЗС Ізраїлю Елі Коена. За словами Коена, гуманітарну допомогу нашій державі буде продовжено. Втім, щодо України уряд планує менше говорити публічно.

Також він повідомив про заплановану розмову 3 січня з Лавровим — російським міністром закордонних справ.

- Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року в Києві. Планувалося, що його проведуть ще в грудні в Брюсселі. Однак, зрештою, вирішили відкласти саміт на початок цього року.

- Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію в Олешках на Херсонщині.

- Країни ЄС на 90% скоротили постачання російської нафти у 2022 році.



Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА “Шахед-136”. Усі ці дрони було збито.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Майське — Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці та Водяному Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.

Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Від початку року минуло лише два дні, а рахунок збитих іранських дронів над Україною – вже більше вісімдесяти.

Найближчим часом ця кількість може зрости.

Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші.

Хочу сьогодні відзначити за успішний захист неба цими днями Повітряні командування «Центр», «Південь» та «Схід». А особливо – бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської і 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

Дякую, звичайно, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп.

Дякую всім, хто чергуватиме цієї ночі на бойових постах! Дякую всім, хто воює за Україну!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!