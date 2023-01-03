Другое

Погода і недостатня вантажопідйомність мототехніки принижують можливості наших воїнів. Їм необхідний позашляховик.

Підрозділу ППО, яке працює на східному фронті, необхідний автомобіль: наявні в розпорядженні мототехніка та вантажівка не дозволяють повною мірою виконувати бойові завдання.

У завдання цього підрозділу, вже озброєного новітньою антидроновою зброєю, в тому числі завдяки читачам Корреспондет.net, входить приховане висування до лінії фронту та прикриття бойових частин від загроз з повітря від авіації та дронів супротивника.

"Одним із чинників успішності боротьби з літаючою нечистістю для нас є маневреність. Наразі підрозділ використовує мототехніку та квадроцикл. Також у розпорядженні ППО бригади є ЗІЛ-131, але він не годиться для безпосередньої роботи на передку. Зараз погода та недостатня вантажопідйомність мототехніки принижують можливості наших воїнів: не завжди вдається досягти потрібного місця у потрібний час із потрібним набором "інструментів" для забезпечення безпеки на потрібній ділянці", — розповів Денис, боєць підрозділу ППО, який зараз проходить реабілітацію після поранення.

Для спрощення завдання "бути у потрібному місці" підрозділу необхідний повнопривідний позашляховик. Орієнтовна вартість такої машини у нормальному стані — від 250 000 грн. Ще деяка сума піде на підготовку авто до служби (підвіска, колеса та інше).

Ми закликаємо всіх допомогти зібрати необхідну суму та вручити нашим захисникам таке необхідне авто.

Турботу про юридичні та фінансові аспекти, придбання авто, підготовку до служби та офіційну передачу підрозділу на фронт взяв на себе фонд DREAM UKRAINE.

Також благодійний внесок можна зробити за реквізитами:

Найменування одержувача: ГО ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ

Код одержувача: 40537784 Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"

Рахунок одержувача у форматі IBAN:

UA923052990000026009026230922

Призначення платежу: Благодійний внесок на позашляховик.