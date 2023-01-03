Нова угода розрахована до 2025 року.
Максим Кучерявий, perthstjohnstonefc.co.uk
03 січня 2023, 18:21
Сент-Джонстон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Максимом Кучерявим.
Нова угода з 20-річним українцем розрахована до 2025 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Цього сезону Кучерявий провів 10 поєдинків, але результативними діями не відзначався.
Торік у жовтні Максим отримав виклик до молодіжної збірної України, де у дебютному матчі проти Ізраїлю забив свій перший гол.