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Нова угода розрахована до 2025 року.

Сент-Джонстон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Максимом Кучерявим.

Нова угода з 20-річним українцем розрахована до 2025 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Цього сезону Кучерявий провів 10 поєдинків, але результативними діями не відзначався.

Торік у жовтні Максим отримав виклик до молодіжної збірної України, де у дебютному матчі проти Ізраїлю забив свій перший гол.