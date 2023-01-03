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Кріштіану дав перші коментарі після переходу до Ан-Насра.

Кріштіану Роналду було офіційно представлено в Ан-Насрі.

Футболіст також відповів на численні питання під час презентаційної конференції.

"Світ футболу дуже розвинений, ліга дуже конкурентна, і я щасливий бути тут. Я з нетерпінням чекаю гри, навіть післязавтра, якщо тренер дасть мені можливість. Мене не хвилює те, що говорять люди, нині футбол розвинувся і є дуже конкурентним. Це не кінець моєї кар’єри".

Також Роналду заявив, що хоче побити численні рекорди в новому контексті.

"Мій контракт унікальний, тому що я унікальний гравець. Приїхати сюди добре. Я побив усі рекорди в Європі і хочу зробити це і тут. Я приїхав сюди, щоб виграти. Я хочу насолоджуватися грою та посміхатися разом тут, в Аль-Насрі.

Багато людей говорять, але нічого не знають про футбол. Я хочу передати інше бачення футболу, і тому я прийняв цей виклик".

Нагадаємо, що Кріштіану може дебютувати за клуб у четвер проти Аль-Таї.