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Головний тренер Ан-Насра висловився щодо переходу португальського гравця.

Головний тренер Ан-Насра Руді Гарсія прокоментував перехід Роналду.

"Кріштіану є одним із найкращих в історії. Для мене, для країни та для клубу це фантастично, що хтось такого рівня може приїхати сюди. Я бачив чудових гравців протягом свого життя, але не таких, як Кріштіану. Тренувати Кріштіану буде дуже просто, тому що йому дуже мало потрібно пояснювати. Я дуже хочу мати можливість поділитися нашим досвідом. Я дуже радий, що Кріштіану тут.

Я дуже здивований, що на прес-конференції так багато людей, журналістів зазвичай два-три. Будь ласка, після ігор ви можете всі прийти, щоб поговорити про гол Кріштіану.

Найважливіше те, що відбувається на полі. Треба тренуватися і перемагати.

Моя мета полягає в тому, щоб Кріштіану був щасливий, граючи за Ан-Наср, і вигравав трофеї".

Гарсія очолює команду з минулого літа.